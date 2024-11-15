Грозы и сильный ветер ожидаются в Костанайской области





По прогнозу синоптиков, днем 23 мая на севере и востоке Костанайской области ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на западе и севере региона местами прогнозируется туман.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9–14 метров в секунду, на севере и востоке области порывы могут достигать 15–20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 5–10 градусов тепла, днем — от 22 до 27 градусов.

В Костанае ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9–14 метров в секунду. Температура воздуха ночью — 8–10, днем — 25–27 градусов тепла.

