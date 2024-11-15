Грозы и сильный ветер ожидаются в Костанайской области

По прогнозу синоптиков, днем 23 мая на севере и востоке Костанайской области ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на западе и севере региона местами прогнозируется туман.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9–14 метров в секунду, на севере и востоке области порывы могут достигать 15–20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит 5–10 градусов тепла, днем — от 22 до 27 градусов.
В Костанае ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9–14 метров в секунду. Температура воздуха ночью — 8–10, днем — 25–27 градусов тепла.
Казахстанских водителей предупредили о подорожании автостраховки
Урегулировать долги по кредитам в Казахстане станет проще
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.