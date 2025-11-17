Урегулировать долги по кредитам в Казахстане станет проще





В Казахстане урегулирование задолженности по беззалоговым кредитам физических лиц планируют перевести в цифровой формат, передает lsm.kz

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило проект постановления о запуске специальной цифровой платформы. Через нее финансовый омбудсман сможет рассматривать обращения заемщиков, взаимодействовать с кредиторами и другими участниками процесса, а также контролировать ход урегулирования задолженности.

К системе планируют подключить банки, микрофинансовые организации, медиаторов и других участников. Казахстанцы смогут обращаться через платформу по вопросам долгов по банковским займам и микрокредитам без залога.

Также сервис позволит автоматизировать подачу заявок, формирование графиков платежей и подписание электронных документов.

Проектом предусмотрены требования к защите данных пользователей, информационной безопасности, хранению информации и интеграции с другими цифровыми системами. Кроме того, будут определены роли участников платформы и порядок контроля исполнения обязательств.

Ожидается, что документ вступит в силу с 12 июля 2026 года. Часть положений начнет действовать в обновленной редакции с 1 января 2027 года.

