Что решил суд по делу костанайского застройщика после апелляции





Апелляционная коллегия оставила без изменений приговор директору ТОО «Bolashak Construction Company KZ» Уалихану Нысанову, которого ранее признали виновным в мошенничестве в отношении дольщиков жилого комплекса «Семья» в Костанае.

Приговор был вынесен в суде №2 Костаная в апреле этого года. Следствием установлено, что компания должна была построить три жилых дома по улице Каирбекова, однако третий объект остался на стадии котлована. Несмотря на задержки строительства и обращения дольщиков в суд, предприятие продолжало принимать деньги за квартиры.

Потерпевшими по делу признали 28 дольщиков. Общий ущерб составил около 130 миллионов тенге.

Во время судебного разбирательства Нысанов полностью возместил ущерб, после чего потерпевшие отказались от исков и не настаивали на строгом наказании.

Суд назначил застройщику 6 лет 8 месяцев лишения свободы. С учетом амнистии срок был сокращен на 16 месяцев, а наказание определено условным. Кроме того, Нысанову запретили заниматься строительной деятельностью сроком на пять лет.

Прокуратура обжаловала приговор, посчитав его слишком мягким.

«Мы считаем, что приговор в части назначения наказания чрезмерно мягкий. На протяжении досудебного расследования Нысанов вину не признавал, а о раскаянии сообщил только в конце судебного разбирательства», — заявил государственный обвинитель Жаслан Ербатыр.

По мнению стороны обвинения, возмещение ущерба спустя два года после совершения преступления было попыткой избежать более строгого наказания. Прокуратура просила отменить решение суда первой инстанции и назначить реальный срок лишения свободы.

В свою очередь защита также подала жалобу, посчитав наказание слишком суровым.

Адвокат Сабыржан Иманбаев отметил, что при полном возмещении ущерба, признании вины и наличии смягчающих обстоятельств защита рассчитывала на минимальный срок наказания.

Сам Уалихан Нысанов в суде сообщил, что продолжает работу по окончательному возврату средств покупателям.

В итоге апелляционная коллегия не удовлетворила ни одну из жалоб. Приговор суда первой инстанции вступил в законную силу. Обжаловать его стороны смогут только в кассационном суде.

