От идеи к собственному производству: как поддержка Нурбанка помогла масштабировать бизнес





Самые яркие впечатления порой становятся наиболее сильным стимулом стать лучшей версией себя, создать что-то прекрасное и полезное, или организовать любимое дело. Асель Жуманазарова еще в свои студенческие годы, будучи за рубежом, впечатлилась подходом бизнесменов Китая – до сих пор с восхищением вспоминает и рассказывает о масштабах работы, а также отмечает их талант в подходе к клиентам. Так сложилось, что Асель всегда интересовалась текстилем. И когда возник вопрос с каким делом связать свою жизнь, решение пришло само – Асель решила, что будет предлагать клиентам эксклюзивные решения в сфере пошива штор, карнизов, жалюзи и тканей.

Со временем увлечение Асель переросло в бизнес полного цикла – от обсуждения идей с заказчиком до финишной установки. Постепенно проекты по пошиву штор и оформлению пространств становились все сложнее, объемнее. Наконец пришло время, когда сложившаяся ситуация буквально потребовала материализовать идею создания собственного производства – дело Асель Жуманазаровой переросло формат бизнеса в небольшом бутике на чужой территории. Воображение рисовало образ, где она выступает в роли настоящего производственника, работает с поставщиками со всего мира, а в штате трудятся только высокопрофессиональные сотрудники… Однако все это невозможно без собственного помещения – аренда, это существенная статья расходов, которая значительно ограничивает предпринимателей. А также это деньги, которые уходят, если сравнить с оплатой льготного кредита за собственное помещение, можно сказать, в никуда. В общем, пришло время поиска надежного финансового партнера, который помог бы с главным вопросом – приобретением недвижимости. Асель воспользовалась новой программой льготного кредитования «Өрлеу» Фонда «Даму», партнером выступил Нурбанк профинансировав проект. Результат – просторное помещение в центре города на первой линии. Сегодня предприятие Асель активно работает в направлении премиальных эксклюзивных решений – штор, тюлей, рулонных штор, жалюзи из различных материалов, с текстилем используемом в направлении HoReCa. Как удалось свести все потоки воедино и каковы особенности организации бизнеса с нуля, а также его развития в нашем разговоре с Асель Жуманазаровой.

— Наши сильные стороны — это высокое качество, большой выбор тканей и надёжная команда. Мы работаем в направлении пошива штор под ключ: от подбора тканей и дизайна до установки карнизов, и финального декора. Мы ориентируемся на средний и премиум сегмент, работаем как с частными клиентами, так и с коммерческими объектами.

Как мне пришла идея двигаться именно в этом направлении? Расскажу подробнее. Еще в студенчестве во время поездки в Китай я посетила невероятных размеров магазин штор. Это по-настоящему целый мир, даже экосистема – бесчисленный ассортимент, высочайший уровень готовой продукции и уникальный подход к каждому клиенту. И вот примерно в этот момент я поняла, что хочу развиваться и выстраивать бизнес именно в этой сфере. Конечно, не все просто – я помню свой самый первый день работы. Представляете, у меня не хватало денег даже на нитки! Но меня выручила подруга. Однако делать все приходилось самой – профессиональных швей нет, а шить надо и идеально. В общем, первое время я делала все сама и, конечно же, училась в процессе. И вот сейчас хочу сказать спасибо своим друзьям – именно на их заказах я училась. Именно их поддержка дала мне опыт и позволила получить необходимые навыки. Сегодня же у меня работают профессиональные швеи, а я занимаюсь организационной работой.

— Как Вы приняли окончательное решение? Вас уверяли, что якобы в Казахстане сложно вести бизнес и ничего не получится?

— Я в этом бизнесе не первый день. Да бывали и, что уж скрывать, бывают непростые моменты. Но у меня есть значительный опыт, ведь я открыла свой первый бутик в 2007 году. Если говорить о приобретении помещения – сомнения и даже страх, конечно, присутствовали, но я верила в то, что все сложится удачно. В целом направление, в котором я работаю, можно также назвать достаточно рисковым, но я убеждена и проверила неоднократно это на практике – если делать качественно и с вниманием к деталям, то положительный результат не заставит себя ждать.

— Есть ли сегодня то, что сейчас мешает дальнейшему развитию Вашего дела?

— Наверное только дефицит финансов. Практикующие предприниматели меня поймут – одна из основных сложностей для развития – нехватка финансов, так как на закуп качественного товара резервируется достаточно средств. Здесь важен баланс – снижаешь качество при сохранении цены – теряешь клиента.

— Какова география Ваших поставщиков? Есть ли среди Ваших партнеров отечественные производители?

— Что касается тканей, то в этом направлении мы работаем с поставщиками из Китая и Турции. Также мы расширили свой ассортимент электрокарнизами, которые произведены в России. Мы работаем и с отечественными производителями у которых приобретаем необходимую фурнитуру. К слову, в скором времени мы планируем существенно расширить сотрудничество с отечественным крупным производителем и поставщиком тканей, который способен изготавливать продукцию с принтами на заказ. Сегодня это достаточно популярный запрос от клиентов, особенно актуальны пожелания в этно-стиле. Если говорить о географии клиентской базы, то мы в основном работаем по Костанайской области, СКО, есть клиенты и в Боровом, Аркалыке. Однако мы готовы и имеем все технические возможности существенно расширить охват.

— С какими программами поддержки МСБ Вы работаете и планируете работать?

— На данный момент мы работаем с Фондом «Даму» по новой программе льготного кредитования «Өрлеу». Партнером выступает Нурбанк, который профинансировал приобретение недвижимости на условиях упомянутой программы. Отдельно хочу отметить оперативную работу сотрудников филиала – в процессе оформления займа сотрудники Нурбанка помогали со сбором документов и подробно объясняли буквально каждый шаг. Благодаря такой поддержке процесс прошел максимально оперативно и комфортно. К тому же, Нурбанк уделяет особое внимание программе поддержки женского предпринимательства, что также оказывает положительный эффект на принятие окончательного решения о финансировании.

— Расскажите в деталях, как сотрудничество с АО «Нурбанк» позволило продвинуться в достижении Вашей цели?

— Мы приобрели просторную недвижимость в центре города, на первой линии. Сейчас у меня комфортные пошивочные цеха, цеха сборки, цех глажки, склад, два зала продаж, кухня и даже гардероб. Кроме того, мы располагаем внушительной входной группой, удобной парковкой для клиентов. Сам фасад здания, считаю, выглядит внушительно – солидные масштабы вызывают у клиентов доверие и подчеркивают серьезность бизнеса.

Конечно же есть планы продолжить сотрудничество с Нурбанком. Мы сегодня рассматриваем возможность оформить заем на пополнение оборотных средств, а при возможности – заем на приобретение транспортного средства. Сегодня мы присматриваемся к малотоннажному грузовому автомобилю, который нам очень сильно поможет.

— Поделитесь, пожалуйста, планами развития Вашего бизнеса. Какие пожелания Вы дадите начинающим предпринимателям?

— Моя цель – создать сильный бренд, который ассоциируется с качеством, стилем и доверием. Я постепенно и уверенно двигаюсь к успеху через практику, пожелания клиентов и постоянное развитие. В процессе работы с Нурбанком я могу отметить личное достижение — преодоление страха перед внушительным кредитом. Ведь своя недвижимость позволяет существенно масштабировать бизнес, дает уверенность в собственных силах, дает больше возможностей.

И все же главным своим достижением и достижением нашей команды я считаю доверие клиентов. А также реализованные проекты, которые говорят за нас, дают лучшие рекомендации.

Поэтому хочу посоветовать начинающим предпринимателям – пожалуйста, не ждите идеального момента. Начинайте, ошибайтесь, делайте выводы и двигайтесь дальше. Помните – положительный результат, это результат каждодневного труда и его получает тот, кто не сдается.

