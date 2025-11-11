Почему синоптики предупреждают казахстанцев о резкой смене погоды

Синоптики представили прогноз погоды по Казахстану на 23–25 мая 2026 года. По данным метеорологов, на севере, юге и юго-западе страны с прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивая погода. В этих регионах прогнозируются дожди с грозами. На востоке Казахстана в ночные часы сохранятся осадки в виде дождя и снега.
23 мая сильные дожди, град и шквалистый ветер ожидаются в Туркестанской, Алматинской и Жамбылской областях. В горных районах юго-востока 24 и 25 мая ночью возможен переход дождя в снег.
На остальной территории республики существенных осадков не прогнозируется.
По Казахстану также ожидается усиление ветра, а в южных регионах возможны пыльные бури. Ночью и утром местами прогнозируются туманы.
Кроме того, синоптики предупреждают о заморозках до 1–3 градусов на северо-востоке, востоке и в центральной части страны.
При этом в ближайшие дни по республике ожидается постепенное повышение температуры воздуха. Днем на западе столбики термометров поднимутся до 28–35 градусов тепла, на севере и в центре — до 20–32, на востоке — до 17–25, на юге — до 22–35, а на юго-востоке — до 20–28 градусов тепла.
