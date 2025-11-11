Казахстанцам с гипертонией могут разрешить получать лекарства с доплатой через аптеки

Министерство здравоохранения Казахстана подготовило изменения в правила осуществления сооплаты за лекарственные средства. Поправки предусматривают новый механизм обеспечения пациентов с артериальной гипертензией препаратами. Казахстанцы смогут самостоятельно выбрать способ получения лекарств: бесплатно по рецепту через организации первичной медико-санитарной помощи либо с доплатой через частные аптечные сети, передает zakon.kz
При выборе аптек пациентам также предоставят возможность самостоятельно выбирать производителя препарата.
В Министерстве здравоохранения считают, что внедрение нового механизма позволит расширить доступ к лекарственным средствам, включая препараты, которые ранее были недоступны пациентам.
Кроме того, нововведение должно дать возможность выбора между оригинальными препаратами и дженериками, повысить удовлетворенность пациентов и улучшить качество обслуживания в аптечных сетях.
Проект документа опубликован на портале «Открытые НПА» и будет находиться на публичном обсуждении до 8 июня.
