Предпринимателей начали штрафовать в Костанае

В Костанае продолжаются проверки бизнес-объектов на соответствие дизайн-коду города. Специалисты акимата совместно с полицией проверяют внешний вид фасадов, вывесок и прилегающих территорий.
Очередной рейд прошёл по улице Леонида Беды. В центре внимания оказался магазин мужской одежды. По словам главного инспектора юридической службы аппарата акима Костаная Тулегена Заксалыкова, на объекте выявили визуальный шум, старые рекламные конструкции и поврежденную плитку у входа.
«Со всех сторон наклеена реклама, справа вывеска, хотя магазин фактически не работает. Нужно просто привести всё в эстетичный вид. Больше ничего мы не требуем», — отметил специалист.
Как рассказали в акимате, владельцам объекта ранее уже выдавали официальные предупреждения и давали время на устранение нарушений. После замечаний предприниматели провели уборку и покрасили забор, однако часть недочетов осталась.
Теперь, подчеркнули специалисты, начнется более жёсткая работа с применением административных мер.
«Кому-то давали 10 дней, кому-то месяц. С 24 апреля мы раздавали памятки и составляли протоколы. С сегодняшнего дня уже пойдут денежные взыскания», — сообщил Тулеген Заксалыков.
Штрафы налагаются по статье 505 Кодекса об административных правонарушениях. В зависимости от категории бизнеса сумма взыскания составляет от 20 до 100 МРП.
Во время проверки специалисты также посетили супермаркет на пересечении улиц Павлова и Баймагамбетова. Там выявили выцветшие баннеры и большое количество рекламных конструкций.
В акимате отмечают, что работа рейдовых групп осложняется тем, что в одном здании могут находиться сразу несколько предпринимателей, а некоторые собственники помещений проживают в других городах.
Кроме того, инспекторы напоминают предпринимателям о необходимости содержать в порядке прилегающую территорию, включая участок в пределах пяти метров от объекта.
В акимате также подчеркнули, что любые вывески и рекламные конструкции должны быть согласованы с отделом архитектуры, даже если предприниматель меняет их на аналогичные.
