В 57 лет получил аттестат: осуждённый костанайской колонии впервые окончил школу

В учреждении №38 уголовно-исполнительной системы осуждённый 1969 года рождения впервые в жизни получил школьное образование.
Мужчина отбывает наказание по статье 99 части 1 УК РК сроком 8 лет 6 месяцев лишения свободы. Как рассказал сам Юрий, в детстве он не смог окончить школу, поскольку с ранних лет был вынужден работать и помогать семье.
Уже находясь в местах лишения свободы, мужчина решил вернуться за школьную парту и получить аттестат.
Во время обучения он регулярно посещал занятия, выполнял домашние задания и успешно завершил учебный процесс.
— Учиться никогда не поздно. В 57 лет я понял, что знания нужны не только для работы, но и для самого себя. Хочется выйти отсюда другим человеком, — поделился Юрий Владимирович.
По словам сотрудников учреждения, такие истории становятся примером для других осуждённых и мотивируют их к саморазвитию и законопослушному образу жизни. Педагоги и психологи отмечают, что образование помогает человеку обрести уверенность в себе и новые жизненные ориентиры.
Последний звонок и экзамены: утверждены сроки итоговой аттестации в Казахстане
Тело девушки нашли в водоёме: полиция начала расследование
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.