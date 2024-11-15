В 57 лет получил аттестат: осуждённый костанайской колонии впервые окончил школу





В учреждении №38 уголовно-исполнительной системы осуждённый 1969 года рождения впервые в жизни получил школьное образование.

Мужчина отбывает наказание по статье 99 части 1 УК РК сроком 8 лет 6 месяцев лишения свободы. Как рассказал сам Юрий, в детстве он не смог окончить школу, поскольку с ранних лет был вынужден работать и помогать семье.

Уже находясь в местах лишения свободы, мужчина решил вернуться за школьную парту и получить аттестат.

Во время обучения он регулярно посещал занятия, выполнял домашние задания и успешно завершил учебный процесс.

— Учиться никогда не поздно. В 57 лет я понял, что знания нужны не только для работы, но и для самого себя. Хочется выйти отсюда другим человеком, — поделился Юрий Владимирович.

По словам сотрудников учреждения, такие истории становятся примером для других осуждённых и мотивируют их к саморазвитию и законопослушному образу жизни. Педагоги и психологи отмечают, что образование помогает человеку обрести уверенность в себе и новые жизненные ориентиры.

