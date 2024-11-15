Тело девушки нашли в водоёме: полиция начала расследование

Тело девушки обнаружили в водоёме: полиция проводит расследование
По факту обнаружения тела девушки в водоёме без видимых признаков насильственной смерти начато досудебное расследование.
Как сообщили в полиции, в настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Также в ведомстве призвали граждан не распространять непроверенную информацию и доверять только официальным источникам.
Налогоплательщикам Казахстана начали рассылать push-уведомления о возможных нарушениях
Заморозки до -2 градусов ожидаются в Костанайской области
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.