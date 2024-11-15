Последний звонок и экзамены: утверждены сроки итоговой аттестации в Казахстане





Министр просвещения Республики Казахстан утвердил порядок проведения итоговой аттестации школьников в 2025–2026 учебном году.

Для учащихся 9-х классов итоговые экзамены пройдут с 29 мая по 11 июня 2026 года. Школьникам предстоит сдать четыре письменных экзамена по обязательным предметам.

Выпускники 11-х классов будут проходить государственные экзамены со 2 по 15 июня 2026 года. Для них предусмотрено пять экзаменов, один из которых состоится в устной форме.

Торжественные церемонии вручения аттестатов об основном и общем среднем образовании запланированы на 17–18 июня 2026 года.

Как сообщили в ведомстве, мероприятия по вручению аттестатов будут проводиться в зданиях школ на основании приказа руководителя учебного заведения и по согласованию с родительским комитетом.

