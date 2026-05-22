Налогоплательщикам Казахстана начали рассылать push-уведомления о возможных нарушениях





Казахстанским налогоплательщикам начали рассылать push-уведомления о возможных налоговых расхождениях. Как сообщили в Комитете государственных доходов, мера направлена на снижение налоговых рисков и предупреждение нарушений, передает informburo.kz

Уведомления получили:

— налогоплательщики, работающие на общеустановленном режиме налогообложения — по фактам возможного занижения доходов в декларации по корпоративному подоходному налогу (ФНО 100.00) за 2025 год;

— плательщики НДС — по возможному занижению суммы НДС по реализации в форме 300.00 за первый квартал 2026 года;

— плательщики НДС — по возможному завышению суммы НДС, отнесённого в зачёт, также по форме 300.00 за первый квартал 2026 года.

В КГД пояснили, что в уведомлениях содержится описание механизма выявления расхождений и рекомендации по самостоятельной проверке данных.

Налогоплательщикам советуют сверить сведения и при необходимости устранить выявленные несоответствия. В ведомстве предупредили, что позже уведомления камерального контроля будут формироваться автоматически.

