Костанайские зоозащитники заявили об отказе работать по новым правилам





Костанайские общественники раскритиковали обновленный Закон по вопросам ответственного обращения с животными, который 19 мая подписал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, ранее предложенные поправки вызвали широкий резонанс среди зоозащитников. Основные споры возникли вокруг норм, предусматривающих возможность эвтаназии животных.

«Это не Закон об ответственном обращении с животными»

Общественный деятель и реализатор программы ОСВВ в Костанай Ольга Соловьёва заявила, что новые нормы могут привести к росту безответственного отношения к животным.

«Это не Закон об ответственном обращении с животными! В первую очередь, потому что теперь разрешается сдавать неугодных животных в отловы и пункты временного содержания, соответственно, мы наоборот говорим о пропаганде безответственности и о том, что теперь ни штрафов, ничего людям не будет, а если собачка надоела, устали, они переезжают, они в праве ее сдать в отлов. И, самое страшное, наверное, что на это все будут идти наши налоги и, скорее всего, это будет наоборот поощряться, потому что планы-то выполнять надо», — заявила Соловьёва.

Решение по срокам эвтаназии примут маслихаты

Изначально новая редакция закона предполагала, что после отлова бездомное животное должно находиться в пункте временного содержания пять дней. Если за это время старого или нового хозяина найти не удавалось, животное могли умертвить.

Однако при рассмотрении поправок сенаторы отказались от жестко установленного срока. Теперь решение о сроках содержания животных будут принимать местные маслихаты.

По словам Ольги Соловьёвой, общественники ждут решения местных депутатов.

В Костанае могут отказаться от программы ОСВВ

Соловьёва отметила, что если маслихаты примут решение о введении эвтаназии после определенного срока содержания животных, организация не будет участвовать в реализации новых норм.

«В случае если наши маслихаты примут реализацию, что именно через пять дней или там другой срок, будет эвтаназия. А не дальнейшая реализация стерелизации — вакцинации и поиска новых хозяев, то мы не будем реализовывать ни наши ПВС, которые мы содержали, которые мы строили, ни наши кинологи к этому новому Закону не будут иметь отношения никак», — сказала она.

Общественница подчеркнула, что программа ОСВВ в регионе начала приносить результаты. В Костанае таким образом уже чипировали более двух тысяч животных.

Также, по ее словам, для коммунального приюта нашли земельный участок с помещением на 1500 животных, однако сроки его открытия пока неизвестны.

Фиктивную вакцинацию почти двух тысяч животных выявили в Костанайской области Прокуратура Камыстинский район выявила нарушения в сфере ветеринарного законодательства, связанные с приписками поголовья скота и...

Участок стоимостью 10 млн тенге изъяли в госсобственность в Костанайской области Прокуратура Камыстинский район выявила факт неиспользования земельного участка по целевому назначению. Установлено, что 455 гектаров...