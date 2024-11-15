Фиктивную вакцинацию почти двух тысяч животных выявили в Костанайской области

Прокуратура Камыстинский район выявила нарушения в сфере ветеринарного законодательства, связанные с приписками поголовья скота и фиктивной вакцинацией сельхозживотных.
Как установили в надзорном органе, почти две тысячи голов животных получили прививки только по документам. Кроме того, в статистической отчетности поголовье скота было завышено более чем на 500 голов.
Выявлены нарушения хранения вакцин
В двух ветеринарных пунктах обнаружили нарушения правил транспортировки и хранения ветеринарных препаратов. Речь идет о более чем 20 тысячах доз вакцин, которые хранились без специальных термочемоданов.
Также прокуратура выявила:
- нарушение сроков вакцинации молодняка;
- несоблюдение периодичности ревакцинации;
- неправильную дозировку вакцин;
- другие нарушения ветеринарных норм.
К ответственности привлекли 20 человек
По всем выявленным нарушениям приняты меры прокурорского реагирования.
К административной ответственности привлекли восемь должностных лиц, еще 12 человек понесли дисциплинарное наказание.
Кроме того, в государственный бюджет возмещены средства за фиктивную вакцинацию — более 744 тысяч тенге.
Костанайские зоозащитники заявили об отказе работать по новым правилам
Участок стоимостью 10 млн тенге изъяли в госсобственность в Костанайской области
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.