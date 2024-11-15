USD 471.77 EUR 547.25 RUB 6.6

Фиктивную вакцинацию почти двух тысяч животных выявили в Костанайской области

— Сегодня, 16:00
Изображение для новости: Фиктивную вакцинацию почти двух тысяч животных выявили в Костанайской области

Сгенерировано ИИ


Прокуратура Камыстинский район выявила нарушения в сфере ветеринарного законодательства, связанные с приписками поголовья скота и фиктивной вакцинацией сельхозживотных.

Как установили в надзорном органе, почти две тысячи голов животных получили прививки только по документам. Кроме того, в статистической отчетности поголовье скота было завышено более чем на 500 голов.

Выявлены нарушения хранения вакцин

В двух ветеринарных пунктах обнаружили нарушения правил транспортировки и хранения ветеринарных препаратов. Речь идет о более чем 20 тысячах доз вакцин, которые хранились без специальных термочемоданов.

Также прокуратура выявила:

  • нарушение сроков вакцинации молодняка;
  • несоблюдение периодичности ревакцинации;
  • неправильную дозировку вакцин;
  • другие нарушения ветеринарных норм.

К ответственности привлекли 20 человек

По всем выявленным нарушениям приняты меры прокурорского реагирования.

К административной ответственности привлекли восемь должностных лиц, еще 12 человек понесли дисциплинарное наказание.

Кроме того, в государственный бюджет возмещены средства за фиктивную вакцинацию — более 744 тысяч тенге.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.