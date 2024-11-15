Какие штрафы могут простить казахстанцам: список назвали в Мажилисе

— Сегодня, 14:43
Депутаты Мажилис Парламента Республики Казахстан на пленарном заседании 21 мая 2026 года приняли в работу пакет законопроектов об амнистии в связи с принятием новой Конституции Казахстана, передает zakon.kz

Как сообщила депутат Снежанна Имашева, документы разработаны по инициативе парламентариев.

Кого предлагают освободить от ответственности

Законопроект предусматривает освобождение от ответственности за уголовные проступки и преступления небольшой и средней тяжести, если они не повлекли ущерба.

Также предлагается сократить сроки наказания по тяжким и особо тяжким преступлениям при условии полного возмещения ущерба.

Под амнистию могут попасть штрафы за телефон и ремень

По словам депутата, в рамках законопроекта также планируется административная амнистия.

«Почти 90% — это штрафы, которые накладывает МВД. И из них большинство — штрафы за нарушение правил дорожного движения», — отметила Снежанна Имашева.

При этом амнистия не коснется нарушений, которые могут угрожать жизни и здоровью людей.

«Речь идет о проезде на красный цвет, превышении скорости, езде в пьяном виде. Но езда без ремня безопасности, за использование телефона — эти штрафы могут подпасть под амнистию», — пояснила депутат.

Амнистия может затронуть миллиарды тенге

По словам Имашевой, речь идет о списании штрафов и пени на несколько миллиардов тенге.

В рамках административной амнистии от штрафов могут освободить физических лиц, предпринимателей, нотариусов, адвокатов, кандасов и других граждан Казахстана.

Рассмотреть пакет законопроектов депутаты планируют до конца текущей сессии парламента.





