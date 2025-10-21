Предлагают зарплату в 2 млн тенге, а соискатели хотят около 4 млн в Казахстане

В апреле 2026 года на Электронная биржа труда Enbek.kz работодатели разместили 104,7 тысячи вакансий, а соискатели опубликовали 123,3 тысячи резюме.
По сравнению с мартом количество вакансий выросло на 2,1%, тогда как число резюме увеличилось сразу на 15,1%.
Где больше всего ищут работников
Больше всего вакансий работодатели разместили в сфере образования — 20,2 тысячи предложений. Также высокий спрос сохраняется в сфере прочих услуг — 15,5 тысячи вакансий.
В числе отраслей с высоким спросом на работников также:
- сельское, лесное и рыбное хозяйство — 10,7 тыс.;
- обрабатывающая промышленность — 9,5 тыс.;
- здравоохранение и социальное обслуживание — 9,4 тыс. вакансий.
Больше всего вакансий — в Астане
Лидером по количеству опубликованных вакансий стала Астана — 8,5 тысячи предложений.
Далее идут:
- Павлодарская область — 7,2 тыс.;
- Алматы — 6,7 тыс.;
- Акмолинская область — 6,6 тыс.;
- Карагандинская область — 6,4 тыс. вакансий.
Кого чаще всего ищут работодатели
Почти половина всех вакансий — около 46% — приходится на специалистов среднего уровня квалификации.
Еще 27% предложений предназначены для высококвалифицированных специалистов, столько же — для низкоквалифицированных работников.
Среди соискателей преобладают кандидаты младше 35 лет — 39% всех резюме. Доля людей в возрасте 35–44 лет составляет 28%, 45–54 лет — 20%, старше 55 лет — 13%.
По полу соискателей:
- 53% — женщины;
- 47% — мужчины.
Пилоты стали самыми высокооплачиваемыми специалистами
Самые высокие зарплаты работодатели в апреле предлагали пилотам — около 1,9 млн тенге.
При этом сами пилоты рассчитывали в среднем на 3,9 млн тенге.
В числе других высокооплачиваемых вакансий:
- архитектор программного обеспечения — около 1,7 млн тенге;
- руководитель по испытаниям оборудования — около 1,6 млн тенге.
Среди соискателей с самыми высокими зарплатными ожиданиями также оказались стюардессы — около 2,1 млн тенге и челюстно-лицевые хирурги — около 2 млн тенге.
С начала 2026 года на платформе Enbek.kz размещено уже 409 тысяч вакансий и 517,7 тысячи резюме.
