Предлагают зарплату в 2 млн тенге, а соискатели хотят около 4 млн в Казахстане





В апреле 2026 года на Электронная биржа труда Enbek.kz работодатели разместили 104,7 тысячи вакансий, а соискатели опубликовали 123,3 тысячи резюме.

По сравнению с мартом количество вакансий выросло на 2,1%, тогда как число резюме увеличилось сразу на 15,1%.

Где больше всего ищут работников

Больше всего вакансий работодатели разместили в сфере образования — 20,2 тысячи предложений. Также высокий спрос сохраняется в сфере прочих услуг — 15,5 тысячи вакансий.

В числе отраслей с высоким спросом на работников также:

сельское, лесное и рыбное хозяйство — 10,7 тыс.;

обрабатывающая промышленность — 9,5 тыс.;

здравоохранение и социальное обслуживание — 9,4 тыс. вакансий.

Больше всего вакансий — в Астане

Лидером по количеству опубликованных вакансий стала Астана — 8,5 тысячи предложений.

Далее идут:

Павлодарская область — 7,2 тыс.;

Алматы — 6,7 тыс.;

— 6,7 тыс.; Акмолинская область — 6,6 тыс.;

Карагандинская область — 6,4 тыс. вакансий.

Кого чаще всего ищут работодатели

Почти половина всех вакансий — около 46% — приходится на специалистов среднего уровня квалификации.

Еще 27% предложений предназначены для высококвалифицированных специалистов, столько же — для низкоквалифицированных работников.

Среди соискателей преобладают кандидаты младше 35 лет — 39% всех резюме. Доля людей в возрасте 35–44 лет составляет 28%, 45–54 лет — 20%, старше 55 лет — 13%.

По полу соискателей:

53% — женщины;

47% — мужчины.

Пилоты стали самыми высокооплачиваемыми специалистами

Самые высокие зарплаты работодатели в апреле предлагали пилотам — около 1,9 млн тенге.

При этом сами пилоты рассчитывали в среднем на 3,9 млн тенге.

В числе других высокооплачиваемых вакансий:

архитектор программного обеспечения — около 1,7 млн тенге;

руководитель по испытаниям оборудования — около 1,6 млн тенге.

Среди соискателей с самыми высокими зарплатными ожиданиями также оказались стюардессы — около 2,1 млн тенге и челюстно-лицевые хирурги — около 2 млн тенге.

С начала 2026 года на платформе Enbek.kz размещено уже 409 тысяч вакансий и 517,7 тысячи резюме.

