«Цены на авиабилеты не понизились, а повысились»: депутат раскритиковал нормы НДС в Налоговом кодексе





На пленарном заседании Мажилис Парламента Республики Казахстан депутат раскритиковал представителей Миннацэкономики за отсутствие обещанных поправок к Налоговому кодексу.

По его словам, во время работы над документом представители ведомства просили дать полгода после вступления кодекса в силу, чтобы подготовить аналитику и возможные изменения.

«С двадцать шестого года, с января вступит в силу Налоговый кодекс, мы к вам в мае-июне придём с аналитикой, возможно, с поправками мы придём. Ни аналитики, ни поправок, ничего нет», — заявил депутат.

Он также отметил, что на рабочей группе звучали другие сроки.

«На рабочей группе одно говорите, здесь совершенно другое говорите», — сказал парламентарий.

Особое внимание депутат уделил вопросу НДС на авиатопливо.

«Вы освободили от НДС закуп авиатоплива. И чем вы мотивировали? Вы мотивировали тем, что цены на авиабилеты резко понизятся», — отметил он.

При этом, по словам депутата, стоимость перелетов не снизилась.

«С 1 января вообще, я смотрю, авиабилеты не только не понизились, они повысились», — заявил парламентарий.

Он также подчеркнул, что авиакомпании оставили у себя суммы, которые ранее направлялись на оплату НДС за топливо.

«Это огромная сумма. Это примерно 60–70% от авиабилета», — добавил депутат.

В завершение он предложил Миннацэкономики вернуться к обсуждению норм Налогового кодекса и подготовить пакет поправок.

