Тенге заменят на «теңге» в Налоговом кодексе Казахстана





Депутаты Мажилис Парламента Республики Казахстан одобрили в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс. Поправки разработаны для реализации норм Конституции и закона «О Конституционном суде».

Документ предусматривает изменения, связанные с созданием однопалатного Парламента — Курултая, а также образованием Қазақстан Халық Кеңесі.

Кроме того, предлагается отменить государственную пошлину при обращении граждан в Конституционный суд. Это связано с тем, что аналогичная норма уже была исключена из конституционного закона.

Какие еще изменения предлагаются

Законопроект также содержит технические и редакционные уточнения без изменения сути законодательства.

В частности, предлагается заменить термин «иностранец» на понятие «иностранный гражданин», слово «тенге» привести к написанию «теңге», а также уточнить порядок указания наименований территорий с приоритетом столицы.

Также планируется привести названия государственных институтов в налоговом законодательстве в соответствие с новой конституционной моделью.

Младенца передали по фиктивному суррогатному договору: мать лишили родительских прав В Астане вынесли приговор по уголовному делу о незаконной передаче новорожденного ребенка. Государственное обвинение по делу...

Пересчитают пенсионные накопления казахстанцев В ЕНПФ рассказали, как будет работать новая методика расчета порогов минимальной достаточности пенсионных накоплений (ПМД)....