Тенге заменят на «теңге» в Налоговом кодексе Казахстана

Депутаты Мажилис Парламента Республики Казахстан одобрили в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс. Поправки разработаны для реализации норм Конституции и закона «О Конституционном суде».
Документ предусматривает изменения, связанные с созданием однопалатного Парламента — Курултая, а также образованием Қазақстан Халық Кеңесі.
Кроме того, предлагается отменить государственную пошлину при обращении граждан в Конституционный суд. Это связано с тем, что аналогичная норма уже была исключена из конституционного закона.
Какие еще изменения предлагаются
Законопроект также содержит технические и редакционные уточнения без изменения сути законодательства.
В частности, предлагается заменить термин «иностранец» на понятие «иностранный гражданин», слово «тенге» привести к написанию «теңге», а также уточнить порядок указания наименований территорий с приоритетом столицы.
Также планируется привести названия государственных институтов в налоговом законодательстве в соответствие с новой конституционной моделью.
