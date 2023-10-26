Пересчитают пенсионные накопления казахстанцев





В ЕНПФ рассказали, как будет работать новая методика расчета порогов минимальной достаточности пенсионных накоплений (ПМД). В фонде считают, что действующая система имеет ряд недостатков, включая зависимость от долгосрочных макроэкономических прогнозов и отсутствие гарантий регулярных пенсионных взносов в будущем, передает lsm.kz

Почему решили изменить систему

Сейчас расчет ПМД строится на предположении, что после частичного изъятия накоплений человек продолжит регулярно перечислять обязательные пенсионные взносы вплоть до выхода на пенсию. В таком случае накопительная пенсия может составить около 50 тысяч тенге — примерно на уровне прожиточного минимума.

Однако, как отмечают в ЕНПФ, на практике взносы часто бывают нерегулярными или вовсе прекращаются. В результате существующие пороги минимальной достаточности не всегда способны обеспечить даже минимальный размер пенсионных выплат.

Пенсия может быть ниже ожидаемого уровня

В фонде подчеркнули, что даже при стабильных отчислениях накопительная пенсия на уровне 50 тысяч тенге составляет менее 15% от медианной заработной платы.

Согласно новой методике, после изъятия средств сверх ПМД будущая пенсия должна быть не ниже 40% от медианной зарплаты. По данным статистики, в IV квартале 2025 года медианная заработная плата в Казахстане составила 339 912 тенге.

На чем будут основываться новые расчеты

В ЕНПФ пояснили, что обновленная методика не будет зависеть от будущих взносов и макроэкономических прогнозов. Расчеты планируют проводить с учетом долгосрочных факторов, включая демографические данные ООН и национальную статистику.

При этом размер ПМД по-прежнему будет зависеть от возраста вкладчика: чем ближе человек к пенсионному возрасту, тем выше необходимый уровень накоплений.

Что ожидают от новой методики

В фонде считают, что новая система позволит приблизить пенсионную модель Казахстана к международным стандартам и снизить риск недостаточности накоплений при выходе на пенсию.

