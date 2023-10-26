Жители Костанайской области могут заранее забронировать посещение ЦОНа





Жители Костанайской области могут заранее спланировать посещение ЦОНа и получить государственные услуги без длительного ожидания. Для этого достаточно воспользоваться мобильным приложением ЦОН, выбрать удобное отделение, дату и время визита.

В филиале НАО Правительство для граждан по Костанайской области отмечают, что сервис предварительного бронирования остается одним из самых востребованных среди жителей региона. Он позволяет значительно сократить время ожидания при получении государственных услуг.

Предварительная запись особенно актуальна при оформлении наиболее популярных услуг — регистрации недвижимости, получении удостоверений личности и водительских удостоверений, оформлении документов, а также услуг в сфере миграции, земельных отношений и регистрации актов гражданского состояния.

Как отмечают специалисты, сервис особенно востребован в периоды высокой нагрузки на ЦОНы — во время отпускного сезона, приема документов в учебные заведения и массового обновления документов. Благодаря цифровым решениям жители могут самостоятельно выбрать удобное время посещения и избежать очередей.

В Костанайской области работают 21 отдел Центров обслуживания населения и 3 сектора специализированных отделов. В среднем ежедневно они обслуживают около 3 тысяч человек.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо выбрать отделение ЦОНа, дату и время посещения. После этого система автоматически сформирует электронную бронь. В назначенное время посетителю достаточно прийти за несколько минут до приема и подтвердить запись через терминал электронной очереди.

Специалисты напоминают, что при посещении ЦОНа необходимо иметь при себе полный пакет документов для получения выбранной услуги. Ознакомиться с перечнем услуг и необходимыми документами можно на официальных электронных ресурсах.

Также жителям региона доступны цифровые сервисы — электронная очередь, онлайн-получение результатов услуг и предварительное бронирование посещения.

Получить консультацию по вопросам государственных услуг можно по номеру 1414 и через официальные сервисы Правительство для граждан.

