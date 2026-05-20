В Костанае до октября отремонтируют десятки дорог





В Костанае продолжается ремонт дорог. Сегодня дорожную технику и рабочих можно было увидеть на перекрёстке проспекта Абая и улицы Баумана.

Как сообщили в отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная, ремонт проспекта Абая подрядная организация ТОО «АБЗ+» выполняет за свой счёт в рамках гарантийных обязательств. Завершить работы планируют до 27 мая.

Во время весеннего обследования на главном проспекте города выявили дефекты на площади около 16 тысяч квадратных метров.

«Согласно заключению Центра качества специальной рейкой определялась колейность. Где показатели превышали нормативы, там проводилось обследование. По всей Абая определяли участки, требующие ремонта», — сообщил главный специалист отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог акимата Костаная Чингис Омаров.

На Карбышева обновят асфальт и тротуары

Ремонтные работы начались и на улице Карбышева. Протяжённость участка составляет 5 километров 200 метров. Здесь планируют обновить асфальт, заменить бордюры и частично привести в порядок тротуары.

Подрядчиком выступает местная компания ТОО «Ван». Полностью перекрывать движение не будут — работы ведутся по полосам.

«Сейчас подрядная организация работает на участке от путепровода до улицы Чкалова. Идёт подготовка, доставляются бордюры. В ближайшее время приступят к укладке асфальтобетонного покрытия», — отметил Чингис Омаров.

Мнения водителей разделились

Во время ремонта проспект Абая также полностью не перекрывают. Для безопасности устанавливают временные ограждения и дорожные знаки, которые автомобилисты могут объехать.

Сами жители по-разному оценивают качество дорог в городе. Одни считают, что асфальт быстро разрушается из-за низкого качества материалов и зимних реагентов, другие отмечают, что дороги в целом поддерживаются в хорошем состоянии.

Какие дороги отремонтируют в этом году

В этом году на дорожные работы в Костанае выделили около 6 миллиардов тенге. Средний ремонт проведут на 49 участках.

Кроме того, реконструкция с расширением проезжей части запланирована на улице Наримановской. Ещё 65 тысяч квадратных метров дорог охватят текущим ремонтом.

Завершить все работы подрядчики должны до октября.

