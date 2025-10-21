Костанайцев предупредили: купаться в Тоболе пока опасно





Жителей Костанайской области предупредили об опасности купания до начала сезона

Жаркая погода привлекла на берега Тобола первых любителей пляжного отдыха. Одни пока только заходят в воду по щиколотку, другие уже открыли сезон купания. Однако в ДЧС Костанайской области напоминают: официально купальный сезон в регионе стартует только 1 июня.

Спасатели предупреждают, что вода в водоёмах ещё слишком холодная. Это может привести к судорогам и другим опасным ситуациям.

«В данный момент не рекомендуется купаться, потому что температура воды еще холодная, могут произойти судороги. На территории области тепло стало, но вода все-таки еще холодная, поэтому не рекомендуется купаться, дождаться, пока вода станет теплой», — отметил старший инженер управления ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС Костанайской области Жалгасбек Маратов.

По данным ведомства, с начала года несчастных случаев на воде в регионе не зарегистрировано. Однако в прошлом году в водоёмах Костанайской области утонули восемь человек, в том числе один ребёнок.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда уже проводят ежедневные рейды на пляжах и берегах водоёмов. В патрулировании участвуют полицейские, военнослужащие Нацгвардии и спасатели второго спасательного батальона.

«На катерах ездят, смотрят, чтобы люди не купались в запрещённых местах. До населения доводятся правила безопасности на водоёмах», — сообщил Жалгасбек Маратов.

Кроме того, спасатели проводят профилактические встречи в школах и беседы с родителями, напоминая о правилах безопасного отдыха у воды.

К началу купального сезона в Костанайской области определено 25 мест для купания — 6 коммунальных пляжей и 19 частных. Также рассматривается возможность открытия ещё трёх общедоступных пляжей в Рудном, Лисаковске и Карабалыкском районе.

В постоянной готовности находятся 120 спасателей, 35 единиц техники и 21 плавсредство. Дополнительно в местах, не предназначенных для купания, планируют развернуть шесть мобильных спасательных постов с моторными лодками. В Костанае они появятся в районе Гагаринской плотины, возле городского пляжа, у моста КЖБИ и в жилом массиве Кунай. Также посты разместят в Аркалыке на плотине Акжарского водохранилища и на реке Шортанды в Житикаре.

