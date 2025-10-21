Недолго радовались: после жары вновь придёт резкое похолодание





После непродолжительного потепления на территорию Казахстана начинает смещаться очередной холодный антициклон. По прогнозам синоптиков, он принесёт существенное понижение температуры воздуха сразу в нескольких регионах страны.

Холодные воздушные массы сначала накроют северные области, а затем распространятся на восток и центр Казахстана.

Уже 22 мая в северных регионах, а 23 мая — в восточных и центральных областях страны температура воздуха в ночные часы опустится до 0–5 градусов тепла. В отдельных районах прогнозируются заморозки до -3 градусов.

Днём воздух прогреется лишь до 10–15 градусов тепла, что станет резким контрастом после недавней жаркой погоды.

Синоптики рекомендуют жителям учитывать погодные изменения и быть осторожнее, особенно владельцам дачных участков и сельхозкультур, чувствительных к заморозкам.

