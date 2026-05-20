Почти на 1500 родов меньше: в Костанае объяснили судьбу бывшего роддома





В Костанае объяснили, почему бывший областной роддом не будут открывать по прежнему назначению

Здание бывшего областного роддома в Костанае после завершения ремонта не планируют использовать как родильный дом. Об этом сообщил генеральный директор Костанайской областной больницы Асхат Утебаев.

По его словам, действующий роддом в областном центре продолжает полноценно функционировать и справляется с текущей нагрузкой.

«У нас есть свой роддом, который работает. На данный момент функционирует. Площадь более 10 тысяч квадратных метров», — отметил Асхат Утебаев.

Руководитель областной больницы также рассказал, что за последние годы в регионе значительно снизилось количество родов.

«Если смотреть последние пять лет, с 2020 по 2025 годы количество родов ежегодно уменьшается на 25 процентов. В 2020 году было почти 6 тысяч родов, в 2025 году — 4385. Почти на 1500 родов меньше», — сообщил он.

По словам Асхата Утебаева, существующего родильного дома сейчас вполне достаточно для потребностей региона.

Напомним, вокруг ремонта здания бывшего областного роддома ранее разгорелся скандал. В больнице заявили о пропаже оборудования на сумму 141 миллион тенге и продолжающихся судебных разбирательствах с подрядной организацией.

