Последний звонок-2026: что запретили выпускникам и родителям в Казахстане





В школах Казахстана подводят итоги 2025–2026 учебного года. Обучение завершают более 3,9 миллиона школьников, из них свыше 215 тысяч — выпускники 11 классов.

По данным Министерства просвещения, более 31 тысячи учащихся претендуют на получение аттестата с отличием по окончании 9 класса. Среди выпускников 11 классов отличниками могут стать около 18 тысяч школьников. Сегодня в организациях образования страны работают более 420 тысяч педагогов.

В рамках национального проекта «Келешек мектептері», реализуемого по поручению Президента, в Казахстане введены в эксплуатацию 217 школ. Из них 84 расположены в сельской местности. В новых школах обучаются более 220 тысяч детей, работают около 16 тысяч педагогов.

25 мая во всех школах страны пройдет единый классный час на тему «Білімім — Отаныма!». Во время встречи подведут итоги учебного года, отметят достижения школьников и самые яркие события школьной жизни. Особое внимание уделят ценностям программы воспитания «Адал азамат», уважению к знаниям и науке, а также развитию инновационного мышления. Кроме того, ученикам порекомендуют литературу для чтения на летних каникулах.

В Министерстве просвещения напомнили, что проведение выпускных и других торжественных мероприятий в ресторанах, кафе, банкетных залах, на базах отдыха и на природе запрещено. Также не допускается сбор денежных средств с родителей и учащихся, а также требование подарков.

Церемонии вручения аттестатов и дипломов будут организованы исключительно в стенах организаций образования. В ведомстве отметили, что такие меры направлены на обеспечение безопасности и общественного порядка во время выпускных мероприятий.

Оборудование на 141 миллион тенге исчезло при ремонте больницы в Костанае Скандал вокруг ремонта бывшего областного роддома в Костанае получил новое продолжение. Судебные разбирательства вновь затормозили...

В Костанае 20 мая временно ограничат движение Жителей Костанайской области предупредили о проведении плановых учений в областном центре. Как сообщили в Управлении...