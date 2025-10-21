В Костанае 20 мая временно ограничат движение

Жителей Костанайской области предупредили о проведении плановых учений в областном центре.
Как сообщили в Управлении специализированной службы охраны Костанайской области, 20 мая 2026 года в 15:00 на территории Костанайского филиала Национальный банк Казахстана пройдут учения по отработке взаимодействия комплексных сил полиции.
В связи с этим временно ограничат движение транспорта и пешеходов на улицах Баймагамбетова, Пушкина и Козыбаева.
Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам, соблюдать требования представителей государственных органов и ориентироваться только на официальные источники информации.
