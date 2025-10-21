С 12 июля акиматы начнут проверки квартир: обязаны ли казахстанцы открывать дверь

В Казахстане изменили правила предоставления субсидий на аренду жилья для социально уязвимых категорий граждан. Государство по-прежнему будет компенсировать половину стоимости аренды, однако контроль за получателями помощи станет строже, сообщает 31 канал.

Акиматы будут проверять получателей субсидий

Новые правила предусматривают более тесное взаимодействие между Отбасы банк и акиматами.

Как пояснил главный эксперт Министерства промышленности и строительства РК Даубек Керимбаев, местные исполнительные органы будут проводить мониторинг и проверять, действительно ли получатели субсидий проживают в арендуемом жилье.

По словам представителей ведомства, такие меры необходимы для предотвращения фиктивных схем и злоупотреблений.

Общественники опасаются давления на получателей помощи

Вместе с тем общественные деятели считают, что усиление контроля может привести к чрезмерному вмешательству в личную жизнь людей.

Общественный деятель Гульнар Умарова отметила, что многие семьи находятся в сложной финансовой ситуации и вынуждены искать разные способы оплаты жилья.

Юристы напомнили о правах арендаторов

Юристы подчеркивают, что чиновники не имеют права принудительно заходить в квартиры. В правилах речь идет именно о мониторинге, а не о досмотре жилья.

По мнению юриста Сергей Уткин, бороться с нарушениями необходимо за счет прозрачных механизмов контроля, а не с помощью рейдов.

Кто может получить субсидии

Сейчас государство оплачивает половину стоимости аренды многодетным семьям, детям-сиротам, людям с инвалидностью первой и второй групп, а также семьям, воспитывающим детей с инвалидностью.

Одним из главных условий остается уровень дохода — он не должен превышать одного прожиточного минимума на человека. Сейчас это чуть более 50 тысяч тенге.

Для многих семей такая поддержка остается единственной возможностью арендовать жилье.