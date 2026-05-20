Оборудование на 141 миллион тенге исчезло при ремонте больницы в Костанае





Скандал вокруг ремонта бывшего областного роддома в Костанае получил новое продолжение. Судебные разбирательства вновь затормозили реконструкцию здания, а руководство областной больницы заявляет о пропаже дорогостоящего оборудования.

Как сообщил юрист Костанайской областной больницы Ренат Бисенов, в ходе проверки комиссия выявила исчезновение оборудования на сумму 141 миллион тенге. По его словам, техника была оплачена и установлена подрядной организацией, однако позже её вывезли с объекта.

«Компания вывезла с объекта оплаченное и установленное оборудование на сумму 141 миллион тенге. Пользуясь тем, что объект находится у них и он был изолирован, мы не имели доступа к нему. Проход к этому объекту был через поликлинику. Они вывезли оборудование», — рассказал юрист.

По словам Рената Бисенова, о произошедшем уведомили управление здравоохранения и акимат Костанайской области. После этого была проведена аудиторская проверка, которая и подтвердила сумму ущерба.

В больнице предполагают, что оборудование могли вывезти на другой объект — в Аркалык, где эта же компания занималась ремонтом роддома. Также не исключается версия, что подрядчик мог не рассчитаться с поставщиками или субподрядчиками, которые впоследствии забрали оборудование.

«Куда дели оборудование — неизвестно», — отметил представитель больницы.

Сейчас обновление здания бывшего областного роддома остается под вопросом из-за продолжающихся судебных тяжб.

