Выплаты к праздникам повысят казахстанцам





В Казахстане определили минимальный размер единовременной социальной помощи, выплачиваемой к праздничным и памятным датам. Теперь такие выплаты не смогут быть ниже 2,5 МРП. В 2026 году эта сумма составляет 10 812,5 тенге, сообщает inbusiness.kz

Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК в ответе на запрос СМИ.

В ведомстве пояснили, что введение минимального порога направлено на повышение социальной значимости подобных выплат. При этом размеры помощи, категории получателей и порядок выплат по-прежнему будут определяться на уровне регионов — решениями маслихатов с учетом возможностей местных бюджетов.

Как отметили в министерстве, изменения коснутся тех категорий граждан, которым ранее выплачивали суммы ниже установленного минимума. Точное количество получателей и объем расходов будут определять местные исполнительные органы.

Также в министерстве подчеркнули, что регионы смогут назначать выплаты выше минимального уровня. Ограничений по максимальному размеру помощи не предусмотрено.

«Минимальный порог устанавливает только нижнюю границу выплат и не ограничивает возможность регионов увеличивать размеры социальной помощи», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, размер минимальной выплаты будет автоматически расти вместе с увеличением месячного расчетного показателя, который ежегодно пересматривается законом о республиканском бюджете.

Теперь выплаты ниже 2,5 МРП при оказании единовременной социальной помощи к праздничным и памятным датам не допускаются.

