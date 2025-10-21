Парламент одобрил закон о введении должности вице-президента





Парламент Казахстана во втором чтении принял Конституционный закон «О Президенте Республики Казахстан», разработанный в соответствии с новой Конституцией страны.

Документ закрепляет статус Президента как высшего должностного лица, обеспечивающего согласованную работу всех ветвей государственной власти. Президент остается символом и гарантом единства народа, Конституции, а также прав и свобод граждан.

Законом уточняются нормы, регулирующие порядок избрания главы государства, принесения присяги и исполнения полномочий. Изменения связаны с исключением института внеочередных президентских выборов.

Одним из главных нововведений стало введение института вице-президента. Согласно документу, по поручению главы государства он будет представлять Президента при взаимодействии с Курултаем, правительством и другими государственными органами.

Также закон определяет полномочия Президента по назначению Генерального прокурора, председателей Конституционного суда, Комитета национальной безопасности, Национального банка, Центральной избирательной комиссии, Высшей аудиторской палаты, а также Уполномоченного по правам человека и начальника Службы государственной охраны.

По согласованию с Курултаем Президент будет назначать и избирать вице-президента, премьер-министра, судей Конституционного суда, членов Высшей аудиторской палаты, Центральной избирательной комиссии и судей Верховного суда.

Кроме того, отдельной статьей закреплены полномочия Президента в отношении Қазақстан Халық Кеңесі, включая утверждение состава и обеспечение организационной инфраструктуры.

В парламенте отметили, что разграничение полномочий между государственными органами и усиление системы сдержек и противовесов позволит повысить эффективность государственного управления и исключить дублирование функций.

