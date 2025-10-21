Жилье, дороги, здоровье: В Костанае госорганы выйдут на встречу с жителями

21 мая в ТРЦ MART пройдет мобильная общественная приемная. Начало встречи запланировано на 15:00.
Жители Костаная смогут обратиться с вопросами к представителям государственных органов, банковской сферы, депутатам и специалистам различных управлений и отделов акимата.
В общественной приемной примут участие представители Отбасы банк , КазАвтоЖол, управления здравоохранения, отделов ЖКХ, архитектуры, земельных и жилищных отношений, образования, а также управления информатизации и государственных услуг Костанайской области.
Кроме того, консультации для жителей будут проводить специалисты в сфере предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии.
Организаторы отмечают, что подобные встречи помогают жителям напрямую озвучить свои проблемы и получить консультации по актуальным вопросам.
