С 1 июля для казахстанцев изменятся правила въезда в Россию

С 1 июля граждан Казахстана ждут новые правила въезда в Россию. Теперь казахстанцам, планирующим поездку в РФ для работы или учебы, потребуется заранее оформить электронное заявление и получить специальный QR-код, передает inbusiness.kz
Об изменениях сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.
Как уточнили в ведомстве, заявление необходимо подать не позднее чем за 72 часа до пересечения российской границы.
После рассмотрения заявки в специальном мобильном приложении будет формироваться персональный QR-код. Он станет обязательным для въезда на территорию России.
В МИД также сообщили, что срок действия QR-кода составит 90 дней.
