Младенца передали по фиктивному суррогатному договору: мать лишили родительских прав

В Астане вынесли приговор по уголовному делу о незаконной передаче новорожденного ребенка. Государственное обвинение по делу поддержала прокуратура столицы.
Как установило следствие, 19-летняя жительница города через посредников передала своего новорожденного ребенка супружеской паре за денежное вознаграждение. Для этого на восьмом месяце беременности был оформлен фиктивный договор о суррогатном материнстве.
Суд признал девушку и посредников виновными по статье «Торговля несовершеннолетними». Приговор был вынесен 23 мая 2025 года. Подсудимым назначили по 8 лет лишения свободы условно с пробационным контролем.
В целях защиты прав ребенка его поместили в специализированное учреждение для несовершеннолетних. Кроме того, по иску специализированного дома ребенка акимата Астаны мать была лишена родительских прав.
В прокуратуре напомнили, что любые незаконные сделки, связанные с детьми, влекут уголовную ответственность и находятся на особом контроле правоохранительных органов.
Тенге заменят на «теңге» в Налоговом кодексе Казахстана
Пересчитают пенсионные накопления казахстанцев
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.