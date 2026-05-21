Младенца передали по фиктивному суррогатному договору: мать лишили родительских прав





В Астане вынесли приговор по уголовному делу о незаконной передаче новорожденного ребенка. Государственное обвинение по делу поддержала прокуратура столицы.

Как установило следствие, 19-летняя жительница города через посредников передала своего новорожденного ребенка супружеской паре за денежное вознаграждение. Для этого на восьмом месяце беременности был оформлен фиктивный договор о суррогатном материнстве.

Суд признал девушку и посредников виновными по статье «Торговля несовершеннолетними». Приговор был вынесен 23 мая 2025 года. Подсудимым назначили по 8 лет лишения свободы условно с пробационным контролем.

В целях защиты прав ребенка его поместили в специализированное учреждение для несовершеннолетних. Кроме того, по иску специализированного дома ребенка акимата Астаны мать была лишена родительских прав.

В прокуратуре напомнили, что любые незаконные сделки, связанные с детьми, влекут уголовную ответственность и находятся на особом контроле правоохранительных органов.

