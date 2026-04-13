График утверждён: когда начнут принимать документы в первый класс в Костанайской области





Министерство просвещения Республики Казахстан утвердило поэтапный график приема документов в первый класс на 2026–2027 учебный год.

Прием документов пройдет с 27 мая по 31 августа 2026 года. Поэтапный запуск по регионам предусмотрен для равномерной нагрузки на информационные системы и удобства родителей.

Как можно подать документы

Подать документы родители смогут:

через платформу OQU с авторизацией через портал электронного правительства;

очно в организациях образования.

Когда стартует прием документов по регионам

С 27 мая по 31 августа документы начнут принимать в:

Астана ;

; Абайской области;

Жетысуской области;

Кызылординской области;

Западно-Казахстанской области.

С 10 июня по 31 августа:

Алматы ;

; Акмолинская область;

Актюбинская область;

Жамбылская область;

Восточно-Казахстанская область.

С 18 июня по 31 августа:

Шымкент ;

; Алматинская область;

Костанайская область;

Павлодарская область;

Атырауская область.

С 29 июня по 31 августа:

Туркестанская область;

Мангистауская область;

Карагандинская область;

Северо-Казахстанская область;

область Ұлытау.

