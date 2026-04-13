График утверждён: когда начнут принимать документы в первый класс в Костанайской области

— Сегодня, 15:15
фото пресс-службы министерства просвещения РК


Министерство просвещения Республики Казахстан утвердило поэтапный график приема документов в первый класс на 2026–2027 учебный год.

Прием документов пройдет с 27 мая по 31 августа 2026 года. Поэтапный запуск по регионам предусмотрен для равномерной нагрузки на информационные системы и удобства родителей.

Как можно подать документы

Подать документы родители смогут:

  • через платформу OQU с авторизацией через портал электронного правительства;
  • очно в организациях образования.

Когда стартует прием документов по регионам

С 27 мая по 31 августа документы начнут принимать в:

  • Астана;
  • Абайской области;
  • Жетысуской области;
  • Кызылординской области;
  • Западно-Казахстанской области.

С 10 июня по 31 августа:

  • Алматы;
  • Акмолинская область;
  • Актюбинская область;
  • Жамбылская область;
  • Восточно-Казахстанская область.

С 18 июня по 31 августа:

  • Шымкент;
  • Алматинская область;
  • Костанайская область;
  • Павлодарская область;
  • Атырауская область.

С 29 июня по 31 августа:

  • Туркестанская область;
  • Мангистауская область;
  • Карагандинская область;
  • Северо-Казахстанская область;
  • область Ұлытау.


