График утверждён: когда начнут принимать документы в первый класс в Костанайской области

Министерство просвещения Республики Казахстан утвердило поэтапный график приема документов в первый класс на 2026–2027 учебный год.
Прием документов пройдет с 27 мая по 31 августа 2026 года. Поэтапный запуск по регионам предусмотрен для равномерной нагрузки на информационные системы и удобства родителей.
Как можно подать документы
Подать документы родители смогут:
- через платформу OQU с авторизацией через портал электронного правительства;
- очно в организациях образования.
Когда стартует прием документов по регионам
С 27 мая по 31 августа документы начнут принимать в:
- Астана;
- Абайской области;
- Жетысуской области;
- Кызылординской области;
- Западно-Казахстанской области.
С 10 июня по 31 августа:
- Алматы;
- Акмолинская область;
- Актюбинская область;
- Жамбылская область;
- Восточно-Казахстанская область.
С 18 июня по 31 августа:
- Шымкент;
- Алматинская область;
- Костанайская область;
- Павлодарская область;
- Атырауская область.
С 29 июня по 31 августа:
- Туркестанская область;
- Мангистауская область;
- Карагандинская область;
- Северо-Казахстанская область;
- область Ұлытау.
