Участок стоимостью 10 млн тенге изъяли в госсобственность в Костанайской области





Прокуратура Камыстинский район выявила факт неиспользования земельного участка по целевому назначению.

Установлено, что 455 гектаров пашни, предназначенных для посева сельскохозяйственных культур, длительное время не обрабатывались и заросли сорняками. Площадь участка составляет примерно два квадратных километра.

Согласно Земельному кодексу Казахстана, отсутствие работ на участке относится к фактам неиспользования земли.

По акту прокурорского надзора нарушения земельного законодательства были устранены. Решением Камыстинского районного суда участок кадастровой стоимостью около 10 миллионов тенге принудительно изъяли в государственную собственность.

Сейчас земля включена в специальный земельный фонд района. В дальнейшем участок планируют перераспределить гражданам для ведения крестьянского и фермерского хозяйства в соответствии с требованиями законодательства.

