Участок стоимостью 10 млн тенге изъяли в госсобственность в Костанайской области

Прокуратура Камыстинский район выявила факт неиспользования земельного участка по целевому назначению.
Установлено, что 455 гектаров пашни, предназначенных для посева сельскохозяйственных культур, длительное время не обрабатывались и заросли сорняками. Площадь участка составляет примерно два квадратных километра.
Согласно Земельному кодексу Казахстана, отсутствие работ на участке относится к фактам неиспользования земли.
По акту прокурорского надзора нарушения земельного законодательства были устранены. Решением Камыстинского районного суда участок кадастровой стоимостью около 10 миллионов тенге принудительно изъяли в государственную собственность.
Сейчас земля включена в специальный земельный фонд района. В дальнейшем участок планируют перераспределить гражданам для ведения крестьянского и фермерского хозяйства в соответствии с требованиями законодательства.
Фиктивную вакцинацию почти двух тысяч животных выявили в Костанайской области
График утверждён: когда начнут принимать документы в первый класс в Костанайской области
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.