Более 80 жалоб на отказ в медпомощи поступило в Костанайской области





В Фонд социального медицинского страхования сообщили о снижении количества обращений и жалоб на качество медицинской помощи в Костанайской области. По данным филиала ФСМС, во многом этому способствует работа служб поддержки пациентов и внутренней экспертизы, действующих при медицинских организациях региона.

Вопросы пациентов решают «здесь и сейчас»

Как отмечают в филиале фонда, работа служб выстроена по принципу «здесь и сейчас» — без длительного ожидания и лишней бюрократии.

Если у пациента возникают вопросы по записи к врачу, качеству обслуживания, отказу в оказании медицинской помощи или необходимы разъяснения по лечению, специалисты помогают урегулировать ситуацию непосредственно в медорганизации, не доводя дело до рассмотрения в вышестоящих органах.

Жалоб стало меньше

С начала 2026 года за четыре месяца в медицинские организации региона поступила 291 жалоба. Это на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом более половины обращений — 158 жалоб — были позже отозваны самими заявителями. В большинстве случаев вопросы удалось решить на уровне медицинской организации либо после дополнительных разъяснений со стороны медработников.

На что чаще всего жалуются пациенты

Ежегодно в филиал ФСМС по Костанайской области поступает около тысячи обращений и жалоб на медицинские организации, оказывающие помощь в рамках ГОБМП и ОСМС.

Большая часть обращений касается организаций первичной медико-санитарной помощи.

Среди основных причин жалоб:

106 обращений связаны с ненадлежащим качеством медицинских услуг;

86 — с отказами в оказании медицинской помощи;

34 случая касались отказа в обеспечении лекарствами в рамках ГОБМП и ОСМС.

Куда можно обратиться

Подать обращение или жалобу жители могут через:

сайт msqory.kz;

мобильное приложение Qoldau 24/7.

Также консультации по вопросам получения медпомощи доступны через контакт-центр 1414.

В фонде уточнили, что обращения, поступившие через цифровые сервисы, рассматриваются в течение пяти рабочих дней, а заявители получают обратную связь через SMS или электронную почту.

