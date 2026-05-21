Более 80 жалоб на отказ в медпомощи поступило в Костанайской области

В Фонд социального медицинского страхования сообщили о снижении количества обращений и жалоб на качество медицинской помощи в Костанайской области. По данным филиала ФСМС, во многом этому способствует работа служб поддержки пациентов и внутренней экспертизы, действующих при медицинских организациях региона.
Вопросы пациентов решают «здесь и сейчас»
Как отмечают в филиале фонда, работа служб выстроена по принципу «здесь и сейчас» — без длительного ожидания и лишней бюрократии.
Если у пациента возникают вопросы по записи к врачу, качеству обслуживания, отказу в оказании медицинской помощи или необходимы разъяснения по лечению, специалисты помогают урегулировать ситуацию непосредственно в медорганизации, не доводя дело до рассмотрения в вышестоящих органах.
Жалоб стало меньше
С начала 2026 года за четыре месяца в медицинские организации региона поступила 291 жалоба. Это на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
При этом более половины обращений — 158 жалоб — были позже отозваны самими заявителями. В большинстве случаев вопросы удалось решить на уровне медицинской организации либо после дополнительных разъяснений со стороны медработников.
На что чаще всего жалуются пациенты
Ежегодно в филиал ФСМС по Костанайской области поступает около тысячи обращений и жалоб на медицинские организации, оказывающие помощь в рамках ГОБМП и ОСМС.
Большая часть обращений касается организаций первичной медико-санитарной помощи.
Среди основных причин жалоб:
- 106 обращений связаны с ненадлежащим качеством медицинских услуг;
- 86 — с отказами в оказании медицинской помощи;
- 34 случая касались отказа в обеспечении лекарствами в рамках ГОБМП и ОСМС.
Куда можно обратиться
Подать обращение или жалобу жители могут через:
- сайт msqory.kz;
- мобильное приложение Qoldau 24/7.
Также консультации по вопросам получения медпомощи доступны через контакт-центр 1414.
В фонде уточнили, что обращения, поступившие через цифровые сервисы, рассматриваются в течение пяти рабочих дней, а заявители получают обратную связь через SMS или электронную почту.
Предлагают зарплату в 2 млн тенге, а хотят 4 млн в Казахстане
«Цены на авиабилеты не понизились, а повысились»: депутат раскритиковал нормы НДС в Налоговом кодексе
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.