Заморозки до -2 градусов ожидаются в Костанайской области





По данным синоптиков, в Костанайская область осадков не ожидается. Ночью и утром на севере и востоке региона возможен туман.

Ветер северо-западный 9–14 метров в секунду, ночью на юге области порывы могут достигать 15–20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от 3 до 8 градусов тепла, однако на севере и востоке области прогнозируются заморозки до -2 градусов. Днем воздух прогреется до 17–22 градусов тепла.

В Костанай ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 7–12 метров в секунду. Температура ночью — 3–5 градусов тепла, днем — 19–21 выше нуля.

