Кого могут не выпустить из Казахстана уже с 1 Июля





С 1 июля 2026 года в Казахстане начнет действовать новая норма налогового администрирования. Теперь налоговые органы смогут инициировать временное ограничение на выезд из страны для руководителей компаний, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, при наличии крупной задолженности перед бюджетом, передает inbusiness.kz

Как пояснил налоговый консультант Айдар Масатбаев, запрет на выезд станет крайней мерой и будет применяться только после прохождения нескольких этапов взыскания.

Для введения ограничения должны одновременно соблюдаться три условия: задолженность превышает 27 тысяч МРП, долг не погашается более трех месяцев, а налоговые органы уже использовали стандартные меры взыскания — блокировку счетов, работу с дебиторами и ограничения на распоряжение имуществом.

Решение будет принимать суд

После этого налоговый орган сможет вынести постановление об ограничении выезда, однако документ должен быть санкционирован судом. Предполагается, что суд будет рассматривать такие материалы в течение трех рабочих дней.

Эксперт отмечает, что отдельного уведомления о запрете на выезд законом не предусмотрено, однако к этому моменту налогоплательщик уже должен знать о наличии долга из-за ранее примененных мер взыскания.

Кого коснуться новые правила

Новая норма касается только руководителей юридических лиц, их временно замещающих, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой. На обычных физических лиц ограничение распространяться не будет.

По словам Айдара Масатбаева, государство впервые переносит налоговое давление непосредственно на конкретного руководителя бизнеса, хотя сам долг при этом остается за компанией.

Возможны ошибки и задержки

Эксперт также предупреждает о возможных рисках, связанных с ошибками в информационных системах. По его словам, сбои и некорректное отображение задолженности могут привести к необоснованным ограничениям на выезд.

При этом даже после погашения долга снятие ограничения может занять время, так как информация должна пройти судебное согласование и передачу в Пограничную службу КНБ.

Что рекомендуют бизнесу

Специалисты рекомендуют бизнесу заранее проводить сверку с налоговыми органами, следить за состоянием задолженности и своевременно оформлять отсрочки или рассрочки платежей.

