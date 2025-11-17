USD 471.45 EUR 547.21 RUB 6.63

Переброску сил подтвердили: Полицейских из Костанайской области направили в Атырау

— Сегодня, 14:58
Изображение для новости: Переброску сил подтвердили: Полицейских из Костанайской области направили в Атырау

alau.kz


С 21 по 23 мая в Атырауской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Стоп-нарушения». Для участия в нем в регион прибыли сотрудники полиции из Астаны, а также Карагандинской и Костанайской областей.

Как сообщили в департаменте полиции Атырауской области, усиление личного состава направлено на профилактику правонарушений, обеспечение общественного порядка и повышение безопасности дорожного движения, сообщает atpress.kz

В полиции подчеркнули, что мероприятие не направлено против какой-либо отдельной категории водителей или владельцев автомобилей.

«Профилактические меры касаются всех участников дорожного движения в равной степени — как владельцев автомобилей с местными регистрационными номерами, так и автомобилей с транзитными и иностранными номерами. Главная цель — выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения независимо от того, на каком автомобиле передвигается водитель», — сообщили в ведомстве.

Также отмечается, что сотрудники полиции будут реагировать на нарушения правил дорожного движения как со стороны водителей, так и пешеходов.

В департаменте полиции заявили, что операция «Стоп-нарушения» направлена на снижение уровня правонарушений, улучшение криминогенной обстановки, повышение правосознания граждан и формирование безопасной городской среды.

Первый заместитель начальника департамента полиции Атырауской области Куттыбай Садыков подчеркнул важность координации всех подразделений и строгого соблюдения законности во время проведения профилактических мероприятий.

По его словам, работа полиции ведется исключительно в рамках закона и направлена на обеспечение безопасности жителей и гостей региона.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.