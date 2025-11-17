Переброску сил подтвердили: Полицейских из Костанайской области направили в Атырау

С 21 по 23 мая в Атырауской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Стоп-нарушения». Для участия в нем в регион прибыли сотрудники полиции из Астаны, а также Карагандинской и Костанайской областей.
Как сообщили в департаменте полиции Атырауской области, усиление личного состава направлено на профилактику правонарушений, обеспечение общественного порядка и повышение безопасности дорожного движения, сообщает atpress.kz
В полиции подчеркнули, что мероприятие не направлено против какой-либо отдельной категории водителей или владельцев автомобилей.
«Профилактические меры касаются всех участников дорожного движения в равной степени — как владельцев автомобилей с местными регистрационными номерами, так и автомобилей с транзитными и иностранными номерами. Главная цель — выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения независимо от того, на каком автомобиле передвигается водитель», — сообщили в ведомстве.
Также отмечается, что сотрудники полиции будут реагировать на нарушения правил дорожного движения как со стороны водителей, так и пешеходов.
В департаменте полиции заявили, что операция «Стоп-нарушения» направлена на снижение уровня правонарушений, улучшение криминогенной обстановки, повышение правосознания граждан и формирование безопасной городской среды.
Первый заместитель начальника департамента полиции Атырауской области Куттыбай Садыков подчеркнул важность координации всех подразделений и строгого соблюдения законности во время проведения профилактических мероприятий.
По его словам, работа полиции ведется исключительно в рамках закона и направлена на обеспечение безопасности жителей и гостей региона.
Урегулировать долги по кредитам в Казахстане станет проще
Что решил суд по делу костанайского застройщика после апелляции
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.