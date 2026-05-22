Казахстанских водителей предупредили о подорожании автостраховки





В Казахстане в ближайшие недели ожидается повышение стоимости автостраховки. Об этом сообщил председатель правления страховой компании «Freedom Insurance» Азамат Керимбаев, передает lsm.kz

По его словам, соответствующие изменения вступят в силу уже в июне. Одно из главных нововведений коснется системы бонус-малус для водителей с безаварийным стажем.

Сейчас за каждый год безаварийного вождения водители получают скидку в 5%, однако после изменений она снизится до 3%. В результате максимальная скидка для водителей 13 класса уменьшится с 50% до 30%.

Как отметил Азамат Керимбаев, именно владельцы автомобилей с большим стажем безаварийного вождения сегодня платят за страховку меньше всего, однако собранных страховых премий недостаточно для покрытия выплат по ДТП.

По оценкам главы страховой компании, для части водителей стоимость полиса может вырасти примерно на 40%.

Кроме того, страховым компаниям разрешат самостоятельно изменять стоимость полиса в зависимости от оценки рисков конкретного водителя. Страховщики смогут применять дополнительные коэффициенты к тарифам в диапазоне плюс-минус 10%.

Таким образом, стоимость автостраховки станет более гибкой. Например, если сейчас полис стоит около 20 тысяч тенге, после изменений предложения на рынке могут варьироваться от 20 до 30 тысяч тенге.

Также Азамат Керимбаев сообщил, что в Казахстане около 1,3 миллиона автомобилей не имеют обязательной автостраховки. По данным МВД, только за апрель этого года выявлено около 5 тысяч случаев управления автомобилем без полиса ОГПО.

Одной из причин отсутствия страховки глава компании назвал деятельность мошенников, продающих поддельные страховые договоры через фальшивые сайты.

В связи с этим казахстанцам рекомендуют проверять наличие лицензии у страховых компаний и пользоваться только официальными сервисами.

