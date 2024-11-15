Казахстанцам хотят ограничить выдачу новых кредитов с 2027 года





Национальный банк Казахстана предлагает установить предельный уровень общей задолженности граждан по кредитам и займам.

Если изменения примут, с 1 января 2027 года банки будут обязаны учитывать не только ежемесячный платеж клиента, но и весь объем его долговой нагрузки перед выдачей нового кредита, сообщает zakon.kz

Речь идет о коэффициенте долга к доходу заемщика. Нацбанк предлагает установить его на уровне восьми годовых доходов человека.

В расчет будут включать все действующие обязательства казахстанца — ипотеку, автокредиты, рассрочки, потребительские займы и микрокредиты, а также сумму нового кредита.

В Нацбанке считают, что такая мера поможет снизить уровень закредитованности населения и позволит банкам более тщательно оценивать платежеспособность клиентов.

По данным Бюро национальной статистики, средняя зарплата в Казахстане по итогам первого квартала 2026 года составила 461 тысячу тенге. При таком доходе максимальный общий объем задолженности теоретически может достигать около 44 миллионов тенге.

При этом медианная зарплата, которая считается более близкой к реальным доходам большинства казахстанцев, составляет около 331 тысячи тенге. В этом случае допустимый уровень общей задолженности будет уже около 31 миллиона тенге.

Для граждан с минимальной зарплатой в 85 тысяч тенге предельная сумма долгов может составить чуть более 8 миллионов тенге.

Новые правила в первую очередь могут затронуть казахстанцев, у которых уже есть несколько кредитов одновременно — ипотека, автокредит и потребительские займы.

Фактически банки начнут оценивать не только способность человека выплачивать кредит сейчас, но и общий объем его долговой нагрузки.

