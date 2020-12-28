Автобус насмерть сбил пенсионерку в Костанае

Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, происшествие случилось 28 декабря в 13:31 часов по проспекту Назарбаева в Костанае

56-летний водитель, управляя маршрутным автобусом марки «Mercedes-Benz», следуя по улице Назарбаева около дома №215 со стороны р.Тобол, в сторону Дизельного завода, совершил наезд на 80-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть дороги в неположенном месте со стороны микрорайона «Алтын Арман» в сторону микрорайона «Юбилейный».

В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия. По факту ДТП начато расследование. У водителя автобуса взят глубокий анализ крови.

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