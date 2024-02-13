Автобус с пассажирами съехал в кювет в Костанайской области

Кадр из видео ДЧС Костанайской области
На автодороге областного значения «Рудный-Качар-Фёдоровка» водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, в результате чего попал в снежный занос. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.
В салоне находились граждане Республики Таджикистан 58 пассажиров, 7 из которых несовершеннолетние дети.
Силами ДЧС Костанайской области совместно с местными исполнительными органами г. Рудного все пассажиры незамедлительно эвакуированы в Молодежный ресурсный центр, где для них был организован горячий чай и выпечка.
Дополнительно волонтерами и предпринимателями оказана помощь пострадавшим в предоставлении продуктов питания, теплой одежды и обуви.
Пока граждане с ближнего зарубежья отогревались, спасателями осуществлялись работы по эвакуации пассажирского автобуса из снежного заноса.