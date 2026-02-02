Власти города продолжают стабильно финансировать пассажирские перевозки и планируют расширение маршрутной сети. Об этом сообщил Марат Жундубаев, комментируя развитие общественного транспорта.

По его словам, в прошлом году перевозчикам было выплачено 8,2 млрд тенге. Уже третий год подряд финансирование осуществляется в полном объёме и без сбоев.

«Что касается пассажирских перевозок. В прошлом году 8,2 млрд тенге мы выплатили перевозчикам. Я хочу сказать, что третий год подряд стопроцентно перевозчики получают финансирование стабильно», — отметил он.

Также в городе рассматривают открытие новых маршрутов общественного транспорта. Этот вопрос планируется вынести на аппаратное совещание уже в текущем месяце.

«Обсуждаем открытие двух новых маршрутов. В этом месяце представим на аппаратном совещании — ЖКХ покажет, как они будут ходить. Учитывая мнение жителей города, маршруты охватят скверы, парки, спортивные государственные учреждения, школы», — сообщил Жундубаев.

Кроме того, планируется модернизация действующих маршрутов. Речь идёт о продлении двух–трёх направлений на несколько остановок с учётом обращений горожан.

«Это два новых маршрута и два или три маршрута, которые будут продлены. Мы мониторили “Айкомек”, это пожелание наших горожан. Всё будет учтено», — подчеркнул он.

