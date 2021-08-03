Автобусный парк Костаная обновят

Компанией СПК Тобол на условиях финансового лизинга будет приобретено 50 новых автобусов, вместимостью 56 пассажиров каждый. После покупки автобусов, они будут переданы в аренду городским перевозчикам с последующим выкупом.

50 новых автобусов в скором времени появятся в автобусном парке Костаная. АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» планирует реализацию проекта по обновлению автобусного парка в областном центре. Компанией будут приобретены на условиях финансового лизинга, новые автобусы для их передачи перевозчикам в аренду с последующим выкупом.

«Проект реализуется путем проведения гос.закупок, на сумму порядка 2 млрд. тенге из расчета 40 миллионов тенге за один автобус, за одну единицу автобуса. Данные автобусы будут переданы перевозчикам, предприятиям осуществляющие пассажирские перевозки, в аренду с последующим выкупом. СПК будет осуществлять лизинговые платежи за счет арендных платежей от перевозчиков»,- говорит директор департамента инвест.проектов и государственно — частного партнерства АО СПК Тобол Алмат Кужамратов.

В настоящее время маршрутная сеть регулярных пассажирских перевозок Костаная и его пригородных поселков включает в себя 34 маршрута, обслуживание маршрутов осуществляется 320 автобусами. Каким именно перевозчикам будут переданы новые автобусы пока неизвестно.

«У нас в настоящее время проводится первый конкурс. Но, он не состоялся насколько я знаю, потому что еще не было потенциальных лизингодателей, еще никто не обращался к нам. Поэтому выходим сейчас на второй конкурс, по итогам второго конкурса уже будут известные и сроки, и к тому времени будет информация доступна и по количеству перевозчиков, которые будут участвовать в данном проекте»,- отметил Алмат Кужамратов.

Инвестиции СПК «Тобол» составят 400 млн. тенге, новые восьмиметровые автобусы будут рассчитаны на перевозку 56 пассажиров, количество сидячих мест – 25. Этот проект реализуется по инициативе управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области.

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