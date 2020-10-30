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Автобусный парк Костаная потерял практически половину своих сотрудников

фото из открытых источников

Автобусный парк Костаная потерял практически половину своих сотрудников за время карантина. Теперь костанайцам приходится ждать общественный транспорт на остановке дольше обычного. А перевозчики боятся, что в скором времени могут и вовсе остаться без водителей, передает alau.kz

Костанайцы все чаще стали жаловаться на долгое ожидание автобусов на остановках. Заявленный в 5-10 минут интервал движения может увеличиваться в 2, а то и в 3 раза. Но на то есть веская причина. Как оказалось, жесткий карантин, когда под запретом была работа общественного транспорта, сильно ударил по перевозчикам. Водители за время простоя нашли себе новую работу в грузоперевозках или крестьянском хозяйстве.

«Соответственно мы не досчитались в частности по нашей компании порядка 40% водительского состава, который имеет категорию D и имеет право управлять автобусами с большой вместимостью и соответственно они ушли на другую работу», — рассказал заместитель директора компании STA Юрий Панасенко.

В компании STA около 70 автобусов, обычно за каждым было закреплено 2 водителя, которые работали посменно. Но теперь подход к работе пришлось пересмотреть всем перевозчикам. На линии выходят меньше автобусов. Но и это не единственное решение.

«Как правило график 2 через 2, но в силу того, что их все меньше и меньше, соответственно, они больше работают. Поэтому, чтобы уменьшить нагрузку, соответственно, нужны высококвалифицированные, имеющими категорию, с которым у нас сейчас большая, большая проблема», — пояснил Юрий Панасенко.

В целом автобусный парк Костаная потерял половину сотрудников. Даже после возвращения работы общественного транспорта вернуть водителей оказалось не просто. Не просто и найти новых. Все дело в возрастном ограничении для водителей.

«Этот возраст варьируется в районе 25 лет и старше, соответственно он не может пройти обучение, соответственно он должен сначала пройти обучение на микроавтобусах, категория D1, только потом через 2 года, он имеет право пройти обучение, сдать теоретический, практический экзамен и сесть за руль уже автобуса большой вместимости», — Юрий Панасенко.

Между тем, нагрузка на оставшихся работников увеличена, а большая часть из них уже предпенсионного возраста. Перевозчики обеспокоены, что в таких условиях могут и вовсе потерять всех сотрудников. Как рассказал Юрий Панасенко, в палате предпринимателей уже обсуждалась эта проблема, перевозчики предлагали организовать курсы обучения для водителей, повысить престиж профессии с помощью местных властей. Но пока это все так и остаётся на уровне обсуждений.

 

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