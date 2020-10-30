Автобусный парк Костаная потерял практически половину своих сотрудников за время карантина. Теперь костанайцам приходится ждать общественный транспорт на остановке дольше обычного. А перевозчики боятся, что в скором времени могут и вовсе остаться без водителей, передает alau.kz

Костанайцы все чаще стали жаловаться на долгое ожидание автобусов на остановках. Заявленный в 5-10 минут интервал движения может увеличиваться в 2, а то и в 3 раза. Но на то есть веская причина. Как оказалось, жесткий карантин, когда под запретом была работа общественного транспорта, сильно ударил по перевозчикам. Водители за время простоя нашли себе новую работу в грузоперевозках или крестьянском хозяйстве.

«Соответственно мы не досчитались в частности по нашей компании порядка 40% водительского состава, который имеет категорию D и имеет право управлять автобусами с большой вместимостью и соответственно они ушли на другую работу», — рассказал заместитель директора компании STA Юрий Панасенко.

В компании STA около 70 автобусов, обычно за каждым было закреплено 2 водителя, которые работали посменно. Но теперь подход к работе пришлось пересмотреть всем перевозчикам. На линии выходят меньше автобусов. Но и это не единственное решение.

«Как правило график 2 через 2, но в силу того, что их все меньше и меньше, соответственно, они больше работают. Поэтому, чтобы уменьшить нагрузку, соответственно, нужны высококвалифицированные, имеющими категорию, с которым у нас сейчас большая, большая проблема», — пояснил Юрий Панасенко.

В целом автобусный парк Костаная потерял половину сотрудников. Даже после возвращения работы общественного транспорта вернуть водителей оказалось не просто. Не просто и найти новых. Все дело в возрастном ограничении для водителей.

«Этот возраст варьируется в районе 25 лет и старше, соответственно он не может пройти обучение, соответственно он должен сначала пройти обучение на микроавтобусах, категория D1, только потом через 2 года, он имеет право пройти обучение, сдать теоретический, практический экзамен и сесть за руль уже автобуса большой вместимости», — Юрий Панасенко.

Между тем, нагрузка на оставшихся работников увеличена, а большая часть из них уже предпенсионного возраста. Перевозчики обеспокоены, что в таких условиях могут и вовсе потерять всех сотрудников. Как рассказал Юрий Панасенко, в палате предпринимателей уже обсуждалась эта проблема, перевозчики предлагали организовать курсы обучения для водителей, повысить престиж профессии с помощью местных властей. Но пока это все так и остаётся на уровне обсуждений.

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