Автобусы будут ездить по-другому в Костанае

Сообщение распространила пресс-служба акима Костаная.

Несколько маршрутов автобусов изменят движение.

«Информируем о том, с 12 по 22 июня в связи с перекрытием улицы Баймагамбетова в границах от кольца по проспекту Абая до улицы Баумана на ремонтные работы, схемы движения маршрутов №19, 21, 38, 103, 114, 116 изменены», — говорится в сообщении.

Кроме того, с 12 по 22 июня в связи с перекрытием улицы Баймагамбетова в границах от кольца по проспекту Абая до улицы Баумана на ремонтные работы, схемы движения маршрутов №19, 21, 38, 103, 114, 116 изменены.

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