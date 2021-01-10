Автобусы будут ходить, но в остальном сохранят ограничения. Что не будет работать в воскресенье в Костанайской области

В Костанайской области по-прежнему сохраняются карантинные ограничения воскресного дня.

Так, 10 января:

будет приостановлена работа объектов непродовольственной торговли площадью более 2000 квадратных метров, торгово-развлекательных центров, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них, а также объектов по продаже запасных частей для автомобилей и сельскохозяйственной техники. А также будет запрещена работа крытых продовольственных и непродовольственных рынков.

будет приостановлена работа крытых спортивных объектов, (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы, фитнес-центры, спортивно-оздоровительные центры)

будет приостановлена работа аквапарков, бассейнов и термопарка, общественных бань и саун а также работа детских секций, кружков, факультативов

работа объектов общественного питания будет организована только на вынос и доставку.

будет приостановлена деятельность парикмахерских, СПА-центров, салонов красоты, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра, массажных салонов, соляриев

Напомним, 10 января состоятся выборы депутатов мажилиса парламента и маслихатов Республики Казахстан. Главный санитарный врач Костанайской области ввел ограничение для граждан старше 65 лет по территории населенных пунктов Костанайской области на посещение избирательных участков.

Как сообщили в пресс-службе акима области, несмотря на запрет в постановлении, общественный транспорт 10 января будет курсировать в штатном режиме.

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