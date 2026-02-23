С 21 февраля в регионе стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Перевозчик». Контроль за пассажирскими перевозками усилили сотрудники полиции.

В проверках также участвуют представители акиматов, инспекции транспортного контроля, органов государственных доходов, КазАвтоЖол и других заинтересованных ведомств.

Проверка водителей и автобусных парков

Как сообщила старший инспектор управления административной полиции ДП Костанайской области Махаббат Хусаинова , проводятся сверки автобусных парков по водителям общественного транспорта.

Проверяется наличие соответствующих категорий, действительность водительских удостоверений, отсутствие медицинских противопоказаний, а также сведения по психо- и наркоучётам.

Техническое состояние транспорта под контролем

Совместно с инспекцией транспортного контроля организованы проверки технического состояния автобусов и такси, а также прохождения предрейсовых медицинских и технических осмотров.

В случае выявления незаконно переоборудованных транспортных средств или несоответствия требованиям безопасности их эксплуатация запрещается. К административной ответственности привлекаются как водители, так и должностные лица, выпустившие неисправный транспорт на линию.

Более 500 нарушений за два дня

За два дня проведения ОПМ пресечено 545 нарушений правил дорожного движения.

Выявлено 18 фактов нелегальной перевозки пассажиров в такси, 59 случаев управления транспортом, не соответствующим техническим регламентам, а также 8 фактов незаконного переоборудования.

Кроме того, 63 водителя наказаны за использование телефона за рулём, девять — за управление без водительских прав, ещё четыре человека привлечены к ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

