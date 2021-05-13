Автобусы изменят движение из-за строительства нового «Корейского моста»

Как сообщается в аккаунте Инстаграм управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области, на период строительства моста (корейский мост) будет изменено движение автобусов.

«Опубликована схема движения автобусов по маршрутам №101, №101 «Дачи Темирязева» с 20 мая по 1 ноября 2021 года, на период строительства моста на автодороге «Подъезд к Костанаю», — говорится в сообщении.

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