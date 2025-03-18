Сообщение распространил отдел ЖКХ Костаная.

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Уже не первый год костанайцы активно трудоустраиваются через разные госпрограммы. На сегодня они доступны для...

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