В Казахстане банки передают налоговым органам информацию о счетах физических лиц, если на них поступает...
Сообщение распространил отдел ЖКХ Костаная.
«Сообщаем об изменении схемы движения маршрутов №5, №7, №10, 21, №25, 103, в связи с перекрытием ул.Алтынсарина во время празднования «Наурыз мейрамы» 22 марта текущего года.
Уже не первый год костанайцы активно трудоустраиваются через разные госпрограммы. На сегодня они доступны для...
Подготовлен приказ Министерства просвещения, которым вносятся изменения в сроки начала и завершения 2024-2025 учебного года,...
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