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Автобусы изменят маршруты в Костанае на Наурыз

— Сегодня, 12:20
Изображение для новости: Автобусы изменят маршруты в Костанае на Наурыз

pixabay.com

Сообщение распространил отдел ЖКХ Костаная. 

«Сообщаем об изменении схемы движения маршрутов №5, №7, №10, 21, №25, 103, в связи с перекрытием ул.Алтынсарина во время празднования «Наурыз мейрамы» 22 марта текущего года.



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